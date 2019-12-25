Россия нанесла очередной авиаудар по провинции Идлиб в Сирии: 10 человек погиблоhttps://racurs.ua/n131286-rossiya-nanesla-ocherednoy-aviaudar-po-provincii-idlib-v-sirii-10-chelovek-pogiblo.htmlРакурс
Россия нанесла авиаудар на северо-западе Сирии 24 декабря. В результате удара погибли десять человек, шестеро из них — дети. Авиаудар был нанесен по зданию школы в селе Джубас в провинции Идлиб, в котором находились внутренние сирийские беженцы.
Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб. Начата операция по массовому выходу мирных жителей из провинции в более безопасные районы, расположенныерядом стурецкой границей, сообщает «Радио Свобода».
В настоящее время сирийские войска Башара Асада находятся в 4 км от большого города Маараф эн-Нууман, удерживаемого повстанцами. Через город проходит важное шоссе, соединяющее столицу Дамаск с крупнейшим городом Сирии Алеппо.
Главной целью правительственных сил является взятие под контроль автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.
В провинции Идлиб проживает около 3 млн человек, однако большая часть гражданского населения покинула провинцию из-за постоянных авиаударов и активных боевых действий в данном районе.