Авиаудар. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n131286-rossiya-nanesla-ocherednoy-aviaudar-po-provincii-idlib-v-sirii-10-chelovek-pogiblo.html

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Россия нанесла авиаудар на северо-западе Сирии 24 декабря. В результате удара погибли десять человек, шестеро из них — дети. Авиаудар был нанесен по зданию школы в селе Джубас в провинции Идлиб, в котором находились внутренние сирийские беженцы.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб. Начата операция по массовому выходу мирных жителей из провинции в более безопасные районы, расположенныерядом стурецкой границей, сообщает «Радио Свобода».

В настоящее время сирийские войска Башара Асада находятся в 4 км от большого города Маараф эн-Нууман, удерживаемого повстанцами. Через город проходит важное шоссе, соединяющее столицу Дамаск с крупнейшим городом Сирии Алеппо.

Главной целью правительственных сил является взятие под контроль автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.

В провинции Идлиб проживает около 3 млн человек, однако большая часть гражданского населения покинула провинцию из-за постоянных авиаударов и активных боевых действий в данном районе.