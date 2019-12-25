Газовые договоренности. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n131287-nam-vygodnee-zaplatit-ukraine-3-mlrd-doll-vice-premer-rossii.html

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Россия заплатит Украине 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитражного суда, так как это позволит российской стороне избежать дальнейших судебных исков. В правительстве РФ считают, что по сравнению с потенциальными судебными рисками 2,9 млрд долл. являются «каплей в море».

Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Козак, общаясь с журналистами «Вестей».

Чиновник считает, что нет никакой уверенности, что Россия одержит победу при рассмотрении следующих судебных исков Украины, поэтому их лучше вовсе исключить, а 2,9 млрд долл. являются небольшой ценой для исключения подобных рисков.

По словам Козака, суммы претензий Украины могли быть значительно больше, поэтому такую сделку для России он считает очень выгодной.

Как известно, во время недавних «газовых переговоров», которые проходили в Берлине и Минске, было достигнуто соглашение о том, что «Газпром» обязуется выплатить «Натфтогазу» до 29 декабря 2019 года около 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Протоколом предусмотрен отзыв сторонами всех арбитражных и судебных исков, по которым не принято окончательных решений, в том числе иски «Нафтогаза» на сумму 12,2 млрд долл. и на 33 млрд куб. м газа.

Также Украина обязуется прекратить все текущие и возможные будущие требования к «Газпрому», основанные на решении Антимонопольного комитета Украины, включая требования об уплате штрафа и пени в сумме 7,4 млрд долл.