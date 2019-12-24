Теплий грудень: погода продовжує бити кліматичні рекорди у Києві, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n131279-jovten-u-grudni-tepla-pogoda-prodovjuie-byty-klimatychni-rekordy-u-kyievi.html

Ракурс

Теплий грудень продовжив бити температурні рекорди у Києві. У понеділок, 23 грудня, температура становила +8,0°С. Це було на півградуса більше попереднього рекорду, який тримався з 2015 року.

Метеорологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського відзначили, що таке значення відповідає кліматичним нормам середини жовтня.

У ніч з 23 на 24 грудня температура у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень —+5,7°С (це на 0,9°С тепліше ніж у 2015 році).

У грудні цього року в Києві зафіксували до десяти температурних рекордів. 19 грудня максимальна температура повітря становила +11,3°С. Це було на 0,6°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня (1989 рік). Завдяки теплій ночі та теплому дню середньодобова температура 19 грудня досягла +7,2°С. Це на 2,4°С вище попереднього рекорду, який тримався з 2015 року.

А 18 грудня після полудня стовпчик термометра піднявся до +15,2°С. Це максимальне значення температури повітря стало найвищим у столиці за 139 років спостережень. Ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +5,8°С, що було на 3 °C вище попереднього рекордного значення температури у 1904 та 2015 роках.

Утім, грудень 2015 року все ж був більш урожайнішим на кліматичні рекорди. Тоді синоптики зафіксували 20 таких значень.