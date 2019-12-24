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Ракурс
Папа Римський проводить Різдвяну літургію: трансляція з Ватикану, фото — Католицький оглядач

Папа Римський проводить Різдвяну літургію: трансляція з Ватикану

24 гру 2019, 22:55
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Папа Римський Франциск у ніч з 24 на 25 грудня проводить у Ватикані Різдвяну літургію. Святкове богослужіння відбувається у Базиліці святого Петра.

У день Різдва, 25 грудня, о 12.55 з Ватикану пролунає привітання й апостольське благословення для Риму та цілого світу (Urbi et Orbi). Святіший Франциск звернеться до пастви з площі святого Петра в Римі. Папа Римський традиційно виголосить його більш ніж 50 мовами.

Кількість вірних Римо-католицької церкви в Україні становить приблизно 1,5 млн. осіб.

Раніше «Ракурс» розповідав, що королева Єлизавета II, принц Вільям і принц Джордж, його син, зробили різдвяні фото.

У столиці Німеччині Берліні футбольні вболівальники вже багато років поспіль зустрічають переддень Різдва на рідній арені свого клубу «Уніон».

Джерело: Ракурс


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