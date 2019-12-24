Папа Римський проводить Різдвяну літургію: трансляція з Ватикану, фото — Католицький оглядач

https://racurs.ua/ua/n131278-papa-rymskyy-provodyt-rizdvyanu-liturgiu-translyaciya-z-vatykanu.html

Ракурс

Папа Римський Франциск у ніч з 24 на 25 грудня проводить у Ватикані Різдвяну літургію. Святкове богослужіння відбувається у Базиліці святого Петра.

У день Різдва, 25 грудня, о 12.55 з Ватикану пролунає привітання й апостольське благословення для Риму та цілого світу (Urbi et Orbi). Святіший Франциск звернеться до пастви з площі святого Петра в Римі. Папа Римський традиційно виголосить його більш ніж 50 мовами.

Кількість вірних Римо-католицької церкви в Україні становить приблизно 1,5 млн. осіб.

Раніше «Ракурс» розповідав, що королева Єлизавета II, принц Вільям і принц Джордж, його син, зробили різдвяні фото.

У столиці Німеччині Берліні футбольні вболівальники вже багато років поспіль зустрічають переддень Різдва на рідній арені свого клубу «Уніон».