Папа Римский проводит Рождественскую литургию: трансляция из Ватикана, фото — Католическое обозрение

https://racurs.ua/n131278-papa-rimskiy-provodit-rojdestvenskuu-liturgiu-translyaciya-iz-vatikana.html

Ракурс

Папа Римский Франциск в ночь с 24 на 25 декабря проводит в Ватикане Рождественскую литургию. Праздничное богослужение проходит в Базилике святого Петра.

В день Рождества, 25 декабря, в 12.55 из Ватикана прозвучит поздравление и апостольское благословение для Рима и всего мира (Urbi et Orbi). Святейший Франциск обратится к пастве с площади святого Петра в Риме. Папа Римский традиционно произнесет поздравление на более чем 50 языках.

Количество верных Римско-католической церкви в Украине составляет примерно 1,5 млн человек.

Ранее «Ракурс» рассказывал, что королева Елизавета II, принц Уильям и принц Джордж, его сын, сделали рождественские фото.

В столице Германии Берлине футбольные болельщики уже много лет встречают канун Рождества на родной арене своего клуба «Унион».