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Новости США: врач скорой убил жену с помощью глазных капель, фото — NBC

Чисто медицинское убийство: в США врач отравил жену с помощью глазных капель (ФОТО)

24 дек 2019, 22:22
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В США врач «скорой помощи» убил жену с помощью глазных капель ради страховой выплаты.

Стейси Робинсон, жена 35-летнего фельдшера из Северной Каролины Джошуа Ли Хансакера, в прошлом году внезапно умерла дома у него на глазах. Хансакер сначала сказал следователям, что нашел Стейси уже мертвой на диване, но впоследствии изменил показания и заявил, что обнаружил ее в ванной.

Жизнь женщины было застрахована, поэтому муж получил 250 тыс. долл. При этом окружающие заметили, что он почти не проявлял горя и через полгода уже был с новой женщиной, сообщает NBCNews.

Новости США: врач скорой убил жену с помощью глазных капель, фото — NBC

Заявление в полицию написала его теща и правоохранители начали расследование о мошенничестве со страховкой.

Муж-убийца предусмотрительно запретил врачам раскрывать тело жены, поэтому ее кремировали. Однако она стала донором органов, и следователям удалось получить доступ к посмертного образцу ее крови. В ней обнаружили огромное количество тетрагидрозолина — компонента глазных капель типа «Визин». Он может вызвать остановку сердца при приеме внутрь. Хансакер добавлял яд в капли для глаз, поэтому смерть Стейси была медленной и показалась естественной.

Новости США: врач скорой убил жену с помощью глазных капель, фото — NBC

Отравителю может грозить пожизненное заключение или смертный приговор.

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