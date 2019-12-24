Новости США: врач скорой убил жену с помощью глазных капель, фото — NBC

https://racurs.ua/n131277-chisto-medicinskoe-ubiystvo-v-ssha-vrach-otravil-jenu-s-pomoschu-glaznyh-kapel-foto.html

Ракурс

В США врач «скорой помощи» убил жену с помощью глазных капель ради страховой выплаты.

Стейси Робинсон, жена 35-летнего фельдшера из Северной Каролины Джошуа Ли Хансакера, в прошлом году внезапно умерла дома у него на глазах. Хансакер сначала сказал следователям, что нашел Стейси уже мертвой на диване, но впоследствии изменил показания и заявил, что обнаружил ее в ванной.

Жизнь женщины было застрахована, поэтому муж получил 250 тыс. долл. При этом окружающие заметили, что он почти не проявлял горя и через полгода уже был с новой женщиной, сообщает NBCNews.

Заявление в полицию написала его теща и правоохранители начали расследование о мошенничестве со страховкой.

Муж-убийца предусмотрительно запретил врачам раскрывать тело жены, поэтому ее кремировали. Однако она стала донором органов, и следователям удалось получить доступ к посмертного образцу ее крови. В ней обнаружили огромное количество тетрагидрозолина — компонента глазных капель типа «Визин». Он может вызвать остановку сердца при приеме внутрь. Хансакер добавлял яд в капли для глаз, поэтому смерть Стейси была медленной и показалась естественной.

Отравителю может грозить пожизненное заключение или смертный приговор.

Ранее «Ракурс» рассказывал, как в США родители-вегетарианцы до смерти заморили голодом своего ребенка.