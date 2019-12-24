Кадровые решения Зеленского: уволенные главы ОГА отреагировали на отставку, фото — YouTube

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Ракурс

Игорь Бондаренко и Маркиян Мальский, уволенные президентом Владимиром Зеленским председатели соответственно Закарпатской и Львовской областных государственных администраций, отреагировали на свою отставку.

Бондаренко заявил, что предпосылок к его увольнения не было и он не получал замечаний относительно своей работы.

Уверен, что справился со всеми задачами: за пять месяцев в области положительные показатели по всем направлениям, — рассказал уже экс-председатель ОГА для НВ.

Он заявил, что боролся с самой сложной проблемой региона — контрабандой. Подтвердить эти слова любыми данными не смог. Комментировать что-то больше о решении Зеленского Бондаренко отказался, назвав себя «командным человеком».

Мальский в Фейсбук написал длинный отчет о работе и объявил о возвращении в «адвокатскую практику, научную и дипломатическую деятельность».

Напомним, что глав двух областей сегодня внезапно отправил в отставку президент Украины, закрывая заседание Совета регионов. Зеленский заявил, что претензии к ним отсутствуют, но эти руководители якобы не обеспечили выполнение планируемых показателей.