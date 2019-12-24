"Северный поток—2": Россия не обладает технологиями, чтобы достроить газопровод самостоятельно, фото — Mind

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На данный момент Россия не имеет собственного трубоукладчика, который мог бы достроить газопровод «Северный поток—2» вместо судна швейцарской компании Allseas, которое приостановило работы в Балтийском море из-за санкций США.

Об этом во вторник в интервью телеканалу «Россия—24» сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

Таких кораблей, которые уже сегодня могли бы быть взяты откуда-то и приступить немедленно к работе, в наличии нет, — заявил Рахманов.

Он считает, что на поиск или конструирование укладчиков под конкретный проект уйдут годы. Проектирование может занять полтора-два года, а строительство 3−4 года.

Рахманов напомнил, что в примерно такие же сроки удалось построить ледокол «Ленин» и утверждает, что «страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать все».

С точки зрения техники ничего хитрого там нет: две лодки, между ними — укладочная машинка, ну и целый завод по сварке труб и изоляции, — цитирует Рахманова «Интерфакс».

В России чиновники утверждают, что, несмотря на санкции, «Северный поток—2» будет достроен в течение нескольких месяцев. Вчера, например, об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Месяц туда, месяц назад. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с Украиной относительно транзита, — пояснил Медведев.

Напомним, 21 декабря президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Документ вводит санкции против РФ, касающиеся противодействия строительству газопроводов «Северный поток-2″ и «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что немецкие политики почти единодушно взбунтовались после того, как США ввели санкции против «Северного потока-2». Берлин беспокоит судьба 350 компаний, привлеченных к строительству российского газопровода.