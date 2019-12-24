"Північний потік—2": Росія не володіє технологіями, щоб добудувати газогін самостійно, фото — Mind

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На даний момент у Росії немає власного трубоукладача, який міг би добудувати газогін «Північний потік—2» замість судна швейцарської компанії Allseas, що припинила роботи в Балтійському морі через санкції США.

Про це у вівторок в інтерв’ю телеканалу «Росія—24» повідомив глава «Об'єднаної суднобудівної корпорації» Олексій Рахманов.

Таких кораблів, які вже сьогодні могли б бути взяті звідкись і приступити негайно до роботи, у наявності немає, — заявив Рахманов.

Він вважає, що на пошук чи конструювання укладальників під конкретний проект підуть роки. Проектування може зайняти півтора-два роки, а будівництво 3−4 роки.

Рахманов нагадав, що у приблизно такі ж терміни вдалося побудувати криголам «Ленін» і переконує, що «країна, яка побудувала атомний криголам і підводні човни, зможе зробити все».

З точки зору техніки нічого хитрого там немає: два човни, між ними — укладальна машинка, ну й цілий завод зі зварювання труби та ізоляції, — цитує Рахманова «Інтерфакс».

В Росії урядовці переконують, що, незважаючи на санкції, «Північний потік—2» буде добудований впродовж декількох місяців. Учора, наприклад, про це заявив глава уряду Дмитро Медведєв.

Місяць туди, місяць назад. На кілька місяців більше. Яка катастрофа? Ніякої катастрофи немає, особливо в умовах, коли ми домовилися з українцями по транзиту, — пояснив Медвєдєв.

Нагадаємо, 21 грудня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Документ запроваджує санкції проти РФ, які стосуються протидії будівництва газогонів «Північний потік-2» та «Турецький потік».

Раніше повідомлялося, що німецькі політики майже одностайно збунтувалися після того, як США ввели санкції проти «Північного потоку-2». Берлін непокоїть доля 350 компаній, залучених до будівництва російського газогону.