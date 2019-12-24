Кадрові рішення Зеленського: звільнені голови ОДА відреагували на відставку, фото — YouTube

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Ракурс

Ігор Бондаренко та Маркіян Мальський, звільнені президентом Володимиром Зеленським голови відповідно Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій, відреагували на свою відставку.

Бондаренко заявив, що передумов до його звільнення не було і він не отримував зауважень щодо своєї роботи.

Впевнений, що впорався з усіма завданнями: за п’ять місяців в області позитивні показники в усіх напрямках, — розповів вже екс-голова ОДА для НВ.

Він заявив, що боровся із найскладнішою проблемою регіону — контрабандою. Підтвердити ці слова будь-якими даними не зміг. Коментувати щось більше про рішення Зеленського Бондаренко відмовився, назвавши себе «командною людиною».

Мальський у Фейсбук написав довгий звіт про роботу й оголосив про повернення до «адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності».

Нагадаємо, що голів двох областей сьогодні раптово відправив у відставку президент України, закриваючи засідання Ради регіонів. Зеленський заявив, що претензій щодо них відсутні, але ці керівники буцімто не забезпечили виконання планованих показників.