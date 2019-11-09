Пожизненник в США хочет выйти из тюрьмы, потому что перенес клиническую смерть

Курьезы в США: пожизненник хочет выйти из тюрьмы, потому что перенес клиническую смерть, фото — Тернополь-онлайн

https://racurs.ua/n129236-pojiznennik-v-ssha-hochet-vyyti-iz-turmy-potomu-chto-perenes-klinicheskuu-smert.html

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В США заключенный Бенджамин Шрайбер, который отбывает пожизненный срок, перенес клиническую смерть и теперь хочет выйти из тюрьмы. Он объясняет это тем, что отсидел до «конца жизни». Судьи пока назвали апелляцию «мертвого человека» спорной и отклонили ее.

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Шрайбер отбывает пожизненный срок в штате Айова. Суды двух инстанций отказали ему в освобождении, сообщает The New York Times.

Впрочем, он настаивает, что выполнил свои обязательства перед государством. Его реанимировали якобы против его воли, поэтому его следует отпустить. Находясь в тюрьме, он подписал заявление с просьбой не спасать ему жизнь. Но врачи это проигнорировали, как и просьбы родственников не проводить реанимацию. В 1997 году его признали виновным в убийстве 39-летнего мужчины.

Судья заявила, что Шрайбер или живой и должен находиться в тюрьме или мертв — тогда его апелляция является «спорной». Понятие «жизнь» не определяется кодексом штата, поэтому суд вынес решение, что Шрайбер должен провести остаток своей естественной жизни в заключении, независимо от того, что он «воскрес» и пережил клиническую смерть.

Это не первый случай, когда заключенные хотят выйти из тюрьмы на основании клинической смерти. В 1988 году Джерри Розенберг обратился в суд с аналогичной просьбой. Ему отказали, поскольку он не умер юридически, иначе он бы не находился на заседании. Юристы считают, что если люди будут считаться юридически мертвыми до того, как их реанимируют, это создаст много проблем, в том числе и со страховкой.