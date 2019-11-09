Курйози в США: довічник хоче вийти з в’язниці, бо переніс клінічну смерть, фото — Тернопіль-онлайн

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У США в’язень Бенджамін Шрайбер, який відбуває довічний термін, переніс клінічну смерть і тепер хоче вийти з в’язниці. Він пояснює це тим, що відсидів до «кінця життя». Судді поки назвали апеляцію «мертвої людини» спірною і відхилили її.

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Шрайбер відбуває довічний термін в штаті Айова. Суди двох інстанцій відмовили йому у звільненні, повідомляє The New York Times.

Утім, він наполягає, що виконав свої зобов’язання перед державою. Його реанімували нібито проти його волі, тому його слід відпустити. Перебуваючи в тюрмі, він підписав заяву з проханням не рятувати йому життя. Але лікарі це проігнорували, як і прохання родичів не робити реанімацію. У 1997 році його визнали винним у вбивстві 39-річного чоловіка.

Суддя заявила, що Шрайбер або живий і повинен перебувати у в’язниці або мертвий, тоді його апеляція є «спірною». Поняття «життя» не визначається кодексом штату, тому суд виніс рішення, що чоловік повинен провести залишок свого природного життя в ув’язненні, незалежно від того, що він «воскрес» і пережив клінічну смерть.

Це не перший випадок, коли ув’язнені хочуть вийти з в’язниці на підставі клінічної смерті. У 1988 році Джері Розенберг звернувся до суду з аналогічним проханням. Йому відмовили, оскільки він не помер юридично, інакше він би не перебував на засіданні. Юристи вважають, що якщо люди будуть вважатися юридично мертвими до того, як їх реанімують, це створить багато проблем, в тому числі і зі страховкою.