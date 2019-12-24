Новини США: лікар швидкої замордував дружину за допомогою очних крапель, фото — NBC

https://racurs.ua/ua/n131277-suto-medychne-ubyvstvo-u-ssha-likar-shvydkoyi-zamorduvav-drujynu-za-dopomogou-ochnyh-krapel-foto.html

Ракурс

У США лікар «швидкої допомоги» вбив дружину за допомогою очних крапель заради страхової виплати.

Стейсі Робінсон, дружина 35-річного фельдшера з Північної Кароліни Джошуа Лі Хансакера, торік раптово померла вдома у нього на очах. Хансакер спочатку сказав слідчим, що знайшов Стейсі вже мертвою на дивані, але згодом змінив свідчення і заявив, що виявив її у ванній.

Життя жінки було застрахованим, тому чоловік отримав 250 тис. дол. При цьому навколишні зауважили, що він майже не виявив горя і через півроку вже був з новою жінкою, повідомляє NBCNews.

Заяву у поліцію написала його теща і правоохоронці почали розслідування про шахрайство зі страховкою.

Чоловік-убивця завбачливо заборонив лікарям розкривати тіло дружини, тому її кремували. Однак вона стала донором органів, й слідчим вдалося отримати доступ до посмертного зразку її крові. У ній виявили величезну кількість тетрагідрозоліна — компоненту очних крапель на кшталт «Візину». Він може викликати зупинку серця при прийомі всередину. Хансакер додавав отруту в краплі для ока, тому смерть Стейсі була повільною і здалася природною.

Отруйнику може загрожувати довічне ув’язнення або смертний вирок.

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