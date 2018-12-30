Новый год в Эдинбурге, Шотландия. Фото: Wikimedia

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Новый год — праздник международный, но во многих странах он празднуется в разное время и носит разные названия. Это связано с историей, традициями и обычаями стран.

К примеру, в большинстве стран Европы Новый год не такой большой праздник, как Рождество, которое празднуется с 24 на 25 декабря. Однако и в европейских странах есть свои традиции празднования Нового года.

Весьма причудливый обычай существует в Италии. В Новый год итальянцы выкидывают весь хлам и ненужные вещи, которые они скопили за год. Чем больше вещей ты выкинул, тем более успешным будет следующий год.

Еще одна особенность у жителей Рима — прыгать с моста в реку Тибр на счастье. Утром же в дом стоит принести чистой воды из источника, так как она дарит удачу на весь год. Подарки детям приносит не Дед Мороз, а Фея Бефана.

Деда Мороза во многих странах тоже называют по-разному. Во Франции, например, это Пер Ноэль. А еще в этой стране существует интересная традиция: каждый уважающий себя винодел должен с бокалом в руке чокнуться со своей бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить содержимое бокала, надеясь на хороший урожай в следующем году.

В Шотландии Новый год носит совсем иное название — Хогмани. 31 декабря шотландцы сжигают бочки с дегтем, тем самым приглашая Новый год. В итоге празднование Нового года в Шотландии становится настоящим огненным карнавалом.

В Китае аналог Нового года празднуют в феврале. По-другому его можно назвать праздником весны. Именно отсюда пришла традиция называть каждый год по имени одного из 12 животных. В Китае Новый год — это буйство красного цвета в украшении домов и одежды людей. Китайцы считают, что громкие звуки отпугивают злых духов, а потому празднуют шумно: с фейерверками, салютами и петардами. Важная часть — семейный ужин, он соединяет людей, которые работают или учатся в разных городах.

В Японии Новый год начинают праздновать 25 декабря. Длится празднование целый месяц. Новогодними украшениями у японцев являются бамбук, ветки сливы и ели, из которых делаются различные поделки с целью задобрить местных богов. На праздничный стол японцы подают лапшу либо рис, карпа и фасоль.