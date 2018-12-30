Новий рік в Единбурзі, Шотландія. Фото: Wikimedia

https://racurs.ua/ua/2210-yak-svyatkuut-novyy-rik-u-riznyh-krayinah-svitu-zvychayi.html

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Новий рік — свято міжнародне, проте в багатьох країнах воно святкується в різний час і має різні назви. Це пов'язано з історією, традиціями і звичаями країн.

Наприклад, у більшості країн Європи Новий рік не таке велике свято, як Різдво, яке відзначається з 24 на 25 грудня. Однак і в європейських країнах є свої традиції святкування Нового року.

Вельми дивний звичай існує в Італії. У Новий рік італійці викидають весь непотріб і зайві речі, які вони зібрали за рік. Чим більше речей ти викинув, тим успішнішим буде наступний рік.

Ще одна традиція у жителів Рима — стрибати з моста в річку Тибр на щастя. Вранці ж додому слід принести чистої води з джерела, адже вона дарує удачу на весь рік. Подарунки дітям приносить не Дід Мороз, а Фея Бефана.

Діда Мороза в багатьох країнах теж називають по-різному. У Франції, наприклад, це Пер Ноель. А ще в цій країні існує цікава традиція: кожен винороб повинен з келихом у руці почаркуватися зі своєю бочкою вина, привітати її зі святом і випити вміст келиха, сподіваючись на добрий урожай наступного року.

У Шотландії Новий рік має зовсім іншу назву — Хогмані. 31 грудня шотландці спалюють бочки з дьогтем, тим самим запрошуючи Новий рік. В результаті святкування Нового року в Шотландії стає справжнім вогненним карнавалом.

У Китаї аналог Нового року святкують у лютому. По-іншому його можна назвати святом весни. Саме звідси прийшла традиція називати кожен рік за іменем однієї з 12 тварин. У Китаї Новий рік — це буйство червоного кольору в прикрасах будинків і одязі людей. Китайці вважають, що гучні звуки відлякують злих духів, а тому святкують шумно: з феєрверками, салютами і петардами. Важлива частина — сімейна вечеря, вона з'єднує людей, котрі працюють чи навчаються в різних містах.

В Японії Новий рік починають святкувати 25 грудня. Триває святкування цілий місяць. Новорічними прикрасами у японців є бамбук, гілки сливи та ялинки, з яких роблять різні вироби з метою задобрити місцевих богів. На святковий стіл японці подають локшину або рис, коропа і квасолю.