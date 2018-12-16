Дизайнеры рассказали, в чем встречать новый 2019 год Желтой земляной свиньи (ФОТО)

https://racurs.ua/n115703-dizaynery-rasskazali-v-chem-vstrechat-novyy-2019-god-jeltoy-zemlyanoy-svini-foto.html

Racurs.ua

По китайскому календарю 2019 год — это год Желтой земляной свиньи. Дизайнеры советуют для новогодней ночи выбирать наряд цвета золота или желтый, обязательно с пайетками и блестками. Об этом рассказала дизайнер Анастасия Декомба в эфире ОбоzTV.

Она отметила, что главный цвет этой новогодней ночи — это золотой, а парча, блестки, пайетки, то есть все то, что в будни считается неуместным, в праздничную ночь будет выглядеть гармонично. Но надо учитывать, подходит ли вам цвет золота или желтый. Если же категорически нет, то свой образ надо дополнить золотыми или позолоченными ювелирными украшениями. Можно использовать массивную бижутерию «под золото».

Если кто-то празднует дома в большой компании, то можно одеться в костюмы свинок, сейчас в продаже есть забавные комбинезоны со свинками. Вообще свинья животное домашнее и любит веселье и уют.

Также дизайнер посоветовала, как превратить классическое маленькое черное платье в праздничный новогодний наряд. Стоит украсить его массивной брошью золотистого цвета, надеть золотые серьги, браслет, также образ будет уместно дополнить обручем или блестящими золотистыми аксессуарами для волос.

Напомним, какой будет в этом году главная новогодняя елка Украины.