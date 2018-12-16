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Ракурс

Дизайнеры рассказали, в чем встречать новый 2019 год Желтой земляной свиньи (ФОТО)

16 дек 2018, 14:00
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По китайскому календарю 2019 год — это год Желтой земляной свиньи. Дизайнеры советуют для новогодней ночи выбирать наряд цвета золота или желтый, обязательно с пайетками и блестками. Об этом рассказала дизайнер Анастасия Декомба в эфире ОбоzTV.

В чем встречать 2019 год Желтой земляной свиньиОна отметила, что главный цвет этой новогодней ночи — это золотой, а парча, блестки, пайетки, то есть все то, что в будни считается неуместным, в праздничную ночь будет выглядеть гармонично. Но надо учитывать, подходит ли вам цвет золота или желтый. Если же категорически нет, то свой образ надо дополнить золотыми или позолоченными ювелирными украшениями. Можно использовать массивную бижутерию «под золото».

В чем встречать 2019 год Желтой земляной свиньиЕсли кто-то празднует дома в большой компании, то можно одеться в костюмы свинок, сейчас в продаже есть забавные комбинезоны со свинками. Вообще свинья животное домашнее и любит веселье и уют.

В чем встречать 2019 год Желтой земляной свиньиТакже дизайнер посоветовала, как превратить классическое маленькое черное платье в праздничный новогодний наряд. Стоит украсить его массивной брошью золотистого цвета, надеть золотые серьги, браслет, также образ будет уместно дополнить обручем или блестящими золотистыми аксессуарами для волос.

В чем встречать 2019 год Желтой земляной свиньиНапомним, какой будет в этом году главная новогодняя елка Украины.

Источник: Ракурс


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