Теплый декабрь: погода продолжает бить климатические рекорды в Киеве, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n131279-oktyabr-v-dekabre-teplaya-pogoda-prodoljaet-bit-klimaticheskie-rekordy-v-kieve.html

Ракурс

Теплый декабрь продолжил бить температурные рекорды в Киеве. В понедельник, 23 декабря, температура составляла +8,0°С. Это было на полградуса больше предыдущего рекорда, который держался с 2015 года.

Метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили, что такое значение соответствует климатическим нормам середины октября.

В ночь с 23 на 24 декабря температура в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений — +5,7°С (это на 0,9°С теплее чем в 2015 году).

В декабре этого года в Киеве зафиксировали до десяти температурных рекордов. 19 декабря максимальная температура воздуха составила +11,3°С. Это было на 0,6°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня (1989 год). Благодаря теплой ночи и теплом дню среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2°С. Это на 2,4°С выше предыдущего рекорда, который держался с 2015 года.

А 18 декабря после полудня столбик термометра поднялся до +15,2°С. Это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким в столице за 139 лет наблюдений. Ночь на Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 5,8°С, что было на 3 °C выше предыдущего рекордного значения температуры в 1904 и 2015 годах.

Впрочем, декабрь 2015 года все же был более урожайным на климатические рекорды. Тогда синоптики зафиксировали 20 таких значений.