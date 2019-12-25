Військовослужбовця ЗСУ за зґвалтування і грабіж засудили до 4 років позбавлення воліhttps://racurs.ua/ua/n131291-viyskovoslujbovcya-zsu-za-z-valtuvannya-i-grabij-zasudyly-do-4-rokiv-pozbavlennya-voli.htmlРакурс
Військовослужбовець ВСУ, перебуваючи у відпустці, зґвалтував і пограбував мешканку села Саварка Богуславського району Київської області. Зловмисник вночі 14 вересня проник до будинку потерпілої і здійснив над нею акт сексуального насильства. Після цього злочинець забрав у жінки гроші.
Правоохоронці затримали злочинця того ж дня. Ним виявився солдат-контрактник 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади, повідомляється у групі dtp.kiev.ua у Facebook.
Було встановлено, що військовий погрожував жінці фізичною розправою і лякав ножем.
Правоохоронцями було проведено досудове розслідування, матеріали якого потім були передані до суду.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла), ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) і ч. 1 ст. 186 (грабіж) КК України та засудив його до чотирьох років позбавлення волі.