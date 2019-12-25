Папа Римський у різдвяному посланні згадав про Україну. Фото: vaticannews.va

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Папа Римський Франциск у цьогорічному різдвяному посланні Urbi et Orbi (Місту і світу) згадав про Україну.

У своєму традиційному посланні понтифік закликав до миру в Україні. Також Франциск закликав до припинення конфліктів у Святій Землі, Сирії, Лівані, Ємені, Іраку, Венесуелі та кількох африканських країнах. Про це глава католицької церкви заявив 15 грудня у Ватикані, передає Vaticannews.

Нехай же відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних рішень на користь тривалого миру, — зазначив Папа Римський.

Також він закликав людей до особистісних змін, щоб вирішити різного роду конфлікти. Він зазначив, що «пітьма присутня в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але більшим є Христове світло».

Понтифік також згадав про біженців та мігрантів, які змушені через несправедливість перетинати пустелі та моря, «які стають кладовищами».

Нагадаємо, у вересні Папа Римський Франциск під час зустрічі з паломниками, котрі зібралися на площі святого Петра у Ватикані, прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією.