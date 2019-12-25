В Харькове взорвали банкомат. Фото: lenta.ua

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Ракурс

В Харькове неизвестные 25 декабря взорвали банкомат.

Преступление произошло в Киевском районе на улице Академика Волкова. Информация о происшествии правоохранителям поступила около 3.28. Пока неизвестно, какую сумму денег похитили злоумышленники. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Банкомат, который взорвали, был расположен в здании банка на первом этаже пятиэтажного дома. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Эксперты установили, что внутри банкомата сработало самодельное взрывное устройство.

Харьковские следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к произошедшему.

Напомним, в Харьковской области банкоматы взрывают не впервые. Так, 21 ноября в селе Черкасская Лозовая неизвестные злоумышленники использовали для подрыва самодельную взрывчатку. А 29 ноября в городе Первомайск неизвестные тоже взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.