Кіану Рівз зумів заробити 250 млн дол. у трилогії «Матриця». Фото: pexels.com

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Ракурс

Список кінозірок Голлівуду з найвищими гонорарами склали американські медіа.

На вершині рейтингу популярний актор Кіану Рівз, який зумів заробити 250 млн дол. завдяки ролі Нео у трилогії фантастичних бойовиків «Матриця». На другій позиції «міцний горішок» Брюс Вілліс, який отримав гонорар в сумі 120 млн дол. за роль у фільмі «Шосте чуття». Про це повідомляє Just Jared.

Третє місце за Томом Крузом, який заробив 100 млн дол. після виходу стрічки «Війна світів». Таку ж суму заробив Віл Сміт за роль агента J в фантастичній комедії «Люди в чорному 3». На п’ятій позиції знову гонорар Тома Круза за фільм «Місія нездійсненна: протокол Фантом». На цьому блокбастері він заробив 75 млн дол.

Шосту, сьому та восьму позицію займає Роберт Дауні-молодший, який отримав на власний рахунок по 75 млн дол. за фільми «Месники: фінал», «Месники: війна нескінченності» та «Залізна людина 3».

На дев’ятій позиції Сандра Буллок із 70 млн дол. за фільм «Гравітація». На десятому — Том Круз з бойовиком «Місія нездійсненна» та заробітком в 70 млн дол.

Нагадаємо, популярна акторка зі США Дженніфер Еністон у листопаді очолила список найпопулярніших американських акторів. Другу позицію посів Дуейн Дуглас Джонсон на прізвисько «Скеля», який відомий ролями в блокбастерах та вважається одним із найдорожчих акторів Голлівуду.