У Китаї балістичну ракету запускали із субмарини. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131300-kytay-vyprobuvav-balistychnu-raketu-yaka-zdatna-vrazyty-cili-na-terytoriyi-ssha.html

Ракурс

Китай випробував балістичну ракету JL-3, яка здатна нести ядерний заряд.

Запуск ракети відбувся 22 грудня в Бохайском затоці біля берегів північного Китаю. Її запускав стратегічний підводний човен китайського флоту. Ця ракета здатна вражати будь-які цілі на території Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє видання The Washington Times.

За інформацією ЗМІ, впродовж 2017−2019 років ракету JL-3 випробували чотири рази. Останні випробування відбулися на тлі повідомлення Міноборони США про готовність до випробувань ракет великої дальності Північною Кореєю.

Американські супутники стежили за запуском балістичної ракети. Джерела деталі запуску не повідомили, однак зазначили, що він пройшов успішно. Водночас у Пентагоні заявили, що не володіють інформацією про запуск.

Нагадаємо, 30 листопада в Індії відбулися випробування балістичної ракети середнього радіусу дії наземного базування Agni-III. Вона може оснащуватися звичайною або ядерною боєголовкою вагою до 1,5 т, а дальність її польоту складає 3 тис. км.