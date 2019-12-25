Кросовери назвали другим за величиною джерелом вуглекислого газу в світі. Фото: Автоцентр

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Кросовери — друге за величиною джерело вуглекислого газу в світі.

Британський центр енергетичних досліджень (UKERC) опублікував щорічний «Огляд енергетичної політики», в якому вказав цю інформацію. Науковці закликають уряд обмежити продажі повнорозмірних автомобілів. Про це йдеться у документі, який опублікований на сайті UKERC.

За інформацією фахівців, за останній рік зростання викидів CO2 відмічено лише в транспортному секторі. Частково це пов’язано з проблемами зневуглецювання важких вантажівок, суден та літаків, але легкові автомобілі, особливо джипи, теж не стають «чистішими». Експерти заявляють, що останнім часом дуже сильно зросла популярність кросоверів. З 2015 по 2018 рік частка продажів цих машин у Великій Британії зросла з 13,5% до 21,2%.

Міжнародне енергетичне агентство підрахувало, що з 2010 року кількість кросоверів на дорогах збільшилася на 60%. Зазначається, що ці машини є другим найбільшим джерелом вуглекислого року після енергетичного сектора. При цьому машини переганяють навіть авіацію та важку промисловість.

Науковці стверджують, що попит на великі автомобілі саботує перехід до екологічно чистого транспорту, тому цей процес потрібно контролювати.

Нагадаємо, боротьба із забрудненням повітря, яка проводилася в Китаї з 2013 по 2017 рік, призвела до несподіваних результатів. Владі вдалося на 40% зменшити концентрацію в повітрі твердих часток діаметром до 2,5 мікрон. Але це спричинило до значного збільшення концентрації іншої шкідливої для людей речовини — озону.