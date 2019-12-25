МВС: В Україні не залишилось працюючих гральних закладів. Фото:

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В Україні станом на 25 грудня не працює жоден гральний заклад.

Правоохоронці заблокували діяльність 5 тис. 300 гральних закладів, конфіскували майже 4,5 тис. одиниць обладнання на понад 51 млн грн. Крім того, розслідується 250 кримінальних проваджень за фактом зайняття гральним бізнесом. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко в ефірі «Громадському радіо».

Їх вже немає. Всі заклади закриті — заявив радник Авакова й попросив громадян інформувати правоохоронців про те, якщо якийсь гральний заклад все ж діятиме.

Мартиненко пояснив, що до активізації боротьби із гральними закладами діяла постанова Кабміну, яка дозволяла продавати лотереї. Згодом уряд скасував цю постанову, і тепер в Україні не існує жодних легальних підстав, щоб займатись такою діяльністю.

Є тонка грань між гральними закладами, і закладами, які займались розповсюдженням лотерей, у тому числі, електронних лотерей. Зараз, у зв’язку з тим, що у нас був провалений закон щодо легалізації грального бізнесу, правила не були встановлені, — зазначив він.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України провалила голосування за законопроект, який легалізує в Україні гральний бізнес. За проект закону № 2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор» проголосували лише 213 парламентарів, його відправили на доопрацювання.