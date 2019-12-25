Кузьменко судитиметься з МВС та Аваковим. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n131303-pidozruvana-u-spravi-sheremeta-kuzmenko-podala-pozov-proty-mvs.html

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Юлія Кузьменко, лікар та волонтер, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, судитиметься із Міністерством внутрішніх справ України.

Позов до Печерського районного суду міста Києва на МВС зареєстрований 23 грудня. Третіми особами виступають глава міністерства Арсен Аваков та телерадіокомпанія «Україна». Вказується, що Кузьменко позивається через «захист, честі, гідності та ділової репутації». Про це йдеться у реєстрі судових справ, повідомляє «Громадське».

Адвокат підозрюваної пояснила, що 13 грудня у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» Аваков заявив, що Кузьменко відмовилася надавати свідчення у справі вбивства Шеремета, що є нібито неправдивою інформацією. Захист Кузьменко наполягає на спростуванні цієї інформації.

Нагадаємо, 24 грудня Апеляційний суд Києва розглянув скаргу адвоката на ухвалення попереднього запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Феміда залишила її в СІЗО до 8 лютого. Правоохоронці вважають, що саме 40-річна Кузьменко нібито закладала вибухівку під авто Шеремета.