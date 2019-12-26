Адвокат Кузьменко опубликовал полную версию разговора своей клиентки о Зверобой, фото - Депо

https://racurs.ua/n131305-advokat-ulii-kuzmenko-opublikoval-polnuu-versiu-razgovora-svoey-klientki-o-zveroboy-dokument.html

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Адвокат детского хирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Михаила Шеремета, опубликовал полную версию разговора своего клиента, в котором говорится о волонтере Марусе Зверобой.

Защитник Владислав Добош в Фейсбук пояснил, что делает это, чтобы общество знало об истинной сути телефонного диалога его подзащитной с «лицом Т», о котором правоохранители рассказали на брифинге в МВД по расследованию убийства Шеремета.

Было публично открыто разговор Юлии Кузьменко с «лицом Т», в котором говорится о Марусе Зверобой. Якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа, — прокомментировал копии материалов дела Добош.

Он утверждает, что следствие на брифинге и в суде по-своему интерпретирует слова Кузьменко о волонтере Зверобой. Добош считает, что клиент рассказывал о поисках новой властью «сакральной жертвы и о том, как общество это воспринимает».

На прошлой неделе апелляционный суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Кузьменко. Она, как и ветеран АТО и музыкант Андрей Riffmaster Антоненко, осталась под арестом до 8 февраля. В деле об убийстве Шеремета военная медсестра Яна Дугар находится под круглосуточным домашним арестом.