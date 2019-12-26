Всеволод Ковальчук, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n131308-glava-ukrenergo-zayavil-chto-ego-shantajiruut-neizvestnye.html

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Всеволод Ковальчук, глава национальной энергетической компании «Укрэнерго», которая осуществляет управление Объединенной энергосистемой Украины и передачу электроэнергии магистральными электросетями от производителей к облэнерго, утверждает, что его шантажируют пока неустановленные лица.

По словам Ковальчука, активная фаза шантажа длится с июня этого года. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

Чиновник отметил, что шантаж осуществляется через анонимные Telegram-каналы, куда осуществляется вброс соответствующей информации.

Каждому такому вбросу информации, которую они называют компроматом на меня, предшествует попытка достучаться до меня через Telegram, WhatsApp или еще как-то каких-то людей, которые шифруются, намеками говорят, что у них есть много чего, что они могут передать прессе, если я не пойду на контакт, — отметил чиновник.

Стоит добавить, что в Украине с 1 июля этого года заработала новая модель рынка электроэнергии, введенная в соответствии со взятыми нашим государством обязательствами по Третьему энергетическому пакету Евросоюза.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал закон № 2233, который вводит запрет на продажу и поставку импортируемой электроэнергии из России.