Інцидент стався у місті Карлепоне, фото: Wikipedia Commons

https://racurs.ua/ua/n131313-u-franciyi-desyatky-ludey-otruyilysya-chadnym-gazom-pid-chas-rizdvyanogo-bogoslujinnya.html

Ракурс

У Франції 21 людину госпіталізували через отруєння чадним газом, яке сталося у розташованому на півночі країни місті Карлепоне.

Двох осіб госпіталізували в тяжкому стані, ще 19 — у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє видання Le Soir.

Загалом у храмі тоді перебували 150 осіб, їх евакуювали до приміщення місцевої мерії. Першу медичну допомогу надали 72 особам, серед яких були люди похилого віку та діти.

Зазначається, що під час служби люди почали скаржитися на головний біль. Пожежники, які прибули до храму за викликом, виявили підвищений вміст чадного газу.

Наразі правоохоронці встановлюють причини масового отруєння людей. За інформацією місцевих ЗМІ, наразі в поліції схиляються до версії, що викид чадного газу став наслідком несправності котла.

Нагадаємо, в січні цього року в канадському місті Монреаль стався випадок масово отруєння чадним газом у місцевій початковій школі. В результаті були госпіталізовані 35 дітей та восьмеро працівників навчального закладу.