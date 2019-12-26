Инцидент произошел в городе Карлепоне, фото: Wikipedia Commons

https://racurs.ua/n131313-vo-francii-desyatki-ludey-otravilis-ugarnym-gazom-vo-vremya-rojdestvenskogo-bogoslujeniya.html

Ракурс

Во Франции 21 человека госпитализировали с отравлением угарным газом, которое произошло в расположенном на севере страны городе Карлепоне.

Двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии, еще 19 — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает издание Le Soir.

Всего в храме тогда находились 150 человек, их эвакуировали в помещение местной мэрии. Первую медицинскую помощь оказали 72 людям, среди которых были старики и дети.

Отмечается, что во время службы люди начали жаловаться на головную боль. Прибывшие в храм по вызову пожарники обнаружили повышенное содержание угарного газа.

Сейчас правоохранители устанавливают причины массового отравления людей. По информации местных СМИ, в настоящее время в полиции склоняются к версии, что выброс угарного газа стал следствием неисправности котла.

Напомним, в январе этого года в канадском городе Монреаль произошел случай массового отравления угарным газом в местной начальной школе. В результате были госпитализированы 35 детей и восемь работников учебного заведения.