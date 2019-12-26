Женщина в Чехии попала в ДТП из-за рождественского карпа, фото — novinky.cz

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В Чехии произошло курьезное ДТП. Женщина везла на переднем пассажирском сиденье карпа в пластиковом пакете. Она намеревалась приготовить рыбу к праздничному ужину. Пакет с карпом стоял в пластиковом ящике, однако рыба смогла «вырваться».

Рыба выпрыгнула 62-летней женщине на колени, автомобилистка испугалась, потеряла управление, выехала на встречную полосу и врезалась в бетонный столб, сообщают Novinky.cz.

Авария произошла во второй половине дня 23 декабря, когда женщина проезжала село Горни-Полице в районе города Ческа-Липа. Водитель получила ранения средней тяжести: ее доставили на вертолете в больницу с переломом в области лодыжки и травмой грудной клетки.

В связи с инцидентом пресс-секретарь полиции Иванна Балакова напомнила автомобилистам, что во время перевозки живой рыбы стоит быть внимательным.