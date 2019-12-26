Жінка у Чехії потрапила в ДТП через різдвяного коропа, фото — novinky.cz

https://racurs.ua/ua/n131312-jinka-u-chehiyi-potrapyla-v-dtp-cherez-rizdvyanogo-koropa-foto.html

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У Чехії сталася курйозна ДТП. Жінка везла на передньому пасажирському сидінні коропа у пластиковому пакеті. Вона мала намір приготувати рибину до святкової вечері. Пакет з коропом стояв в пластиковому ящику, проте риба змогла «вирватися».

Рибина вистрибнула 62-річній жінці на коліна, автомобілістка злякалася, втратила керування, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в бетонний стовп, повідомляють Novinky.cz.

Аварія сталася у другій половині дня 23 грудня, коли жінка проїжджала село Горні-Поліце в районі міста Ческа-Липа. Водій отримала поранення середньої тяжкості: її доставили на вертольоті у лікарню з переломом в області щиколотки і травмою грудної клітини.

У зв’язку з інцидентом прес-секретар поліції Іванна Балакова нагадала автомобілістам, що під час перевезення живої риби варто бути уважним.