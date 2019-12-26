США можуть розгорнути інформаційну війну проти РФ. Фото: army-news.ru

https://racurs.ua/ua/n131311-ssha-mojut-rozgornuty-informaciynu-viynu-proty-rosiyi-v-2020-roci-wp.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки розробляють стратегію інформаційної війни проти Російської Федерації.

Атака може бути розгорнута проти високопоставлених російських чиновників і олігархів, якщо Москва спробує втрутитися у вибори в 2020 році. Кіберкомандування США готове буде розкрити їхні конфіденційні особисті дані, якщо втручання не припиниться. Про це повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на нинішніх та колишніх чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Інша можлива стратегія пов’язана з дезінформацією, спрямованою на використання суперництва всередині російського уряду та владних еліт. Джерела стверджують, що інформаційна війна не стосуватиметься особисто глави РФ Володимира Путіна, оскільки такі дії будуть вважатися занадто провокаційними.

Американські чиновники обговорюватимуть і операції, які викривають зловмисну поведінку супротивників. У 2014 році Вашингтон вже експериментував з такими розкриттями — опублікував супутникові знімки і іншу важливу інформацію, що показали, як Москва навчала і оснащувала проросійських бойовиків в Україні, відповідальних за збиття малайзійського Боїнга MH17.

Наголошується, що всі заплановані до виконання дії розглядатимуться Державним департаментом та ЦРУ, операції потребуватимуть схвалення міністра оборони.

Нагадаємо, у вересні глава штабу оборони Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що Велика Британія перебуває «в стані війни кожен день» через постійні кібератаки, що здійснюються з Росії та інших країн.