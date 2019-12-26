Собор Паризької Богоматері, фото: Pierre Suu

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Склепіння Собору Паризької Богоматері, який в середині квітня значно постраждав в результаті масштабної пожежі, можуть обвалитися.

Причиною для цього може стати будівельне риштування, яке було встановлене в соборі ще до пожежі. Про це заявив настоятель храму Патрік Шове, повідомляє агентство Associated Press.

За його словами, є 50-відсоткова ймовірність того, що риштування може впасти на три склепіння собору.

Так що, як ви бачите, будівля все ще дуже крихка, — наголосив він.

Шове додав, що небезпека буде усунена після того, як буде повністю зняте риштування. За його словами, роботи з реставрації собору розпочнуться, скоріше за все, не раніше 2021 року.

Це Різдво стало першим за останні понад 200 років, коли в соборі Паризької Богоматері не проводилася різдвяна служба. Французькі католики зібралися в сусідній церкви Сен-Жермен-Осерруа, розташованої за декількасот метрів від собору.

Нагадаємо, собор в результаті пожежі втратив свій готичний шпиль, дах та безліч дорогоцінних артефактів.