Конституційний суд замовив елітний бус за 2 млн грн, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131309-konstytuciynyy-sud-zamovyv-elitnyy-bus-za-2-mln-grn.html

Ракурс

Автогосподарство Конституційного суду докупило ще одну транспортну одиницю у свій гараж. Цього разу для потреб КСУ купили люксовий Volkswagen (Фольксваген) за 2 млн грн.

Тендер відбувся 23 грудня і за його результатами автогосподарство замовило у ТОВ «Форвард автоцентр» спеціалізований легковий автомобіль на базі Volkswagen Transporter T6 Multivan. Ціна купівлі — 1,88 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на систему Prozorro.

Судді КСУ отримають повнопривідний мікроавтобус, який оснащений додатковим люкс-обладнанням: парк-пілотом, камерою заднього ходу, контейнерами для сміття в картах дверей, обшивкою з вставками «під шкіру», сидінням з обшивкою Alcantara, мультифункціональним столом в салоні, навігаційною системою Discover Media, шкіряним кермом з перемикачами для радіо і мобільного телефону, шкіряним оздобленням, дисплеєм Premium, обігрівом сидінь у кабіні водія, круїз-контролем, трьохзональним кондиціонером Climatronic з антиалергенним фільтром, додатковим обігрівачем та додатковим керуванням у пасажирському салоні.

У суддівському Volkswagen Multivan буде й спеціальний сейф для перевезення секретних документів.

Раніше у 2019 році гараж Конституційного суду замовив 15 автомобілів Toyota Camry на загальну суму 12,52 млн грн.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що суддя Конституційного суду Микола Мельник раптово подав у відставку.