Конституционный суд заказал элитный бус за 2 млн грн, фото — Википедия

https://racurs.ua/n131309-konstitucionnyy-sud-zakazal-elitnyy-bus-za-2-mln-grn.html

Ракурс

Автохозяйство Конституционного суда докупило еще одну транспортную единицу в свой гараж. На этот раз для нужд КСУ купили люксовый Volkswagen (Фольксваген) за почти 2 млн грн.

Тендер состоялся 23 декабря и по его результатам автохозяйство заказало у ООО «Форвард автоцентр» специализированный легковой автомобиль на базе Volkswagen Transporter T6 Multivan. Цена покупки — 1,88 млн грн. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на систему Prozorro.

Судьи КСУ получат полноприводный микроавтобус, который оснащен дополнительным люкс-оборудованием: парк-пилотом, камерой заднего хода, контейнерами для мусора в картах дверей, обшивкой со вставками «под кожу», сиденьем с обшивкой Alcantara, мультифункциональным столом в салоне, навигационной системой Discover Media, кожаным рулем с переключателями для радио и мобильного телефона, кожаной отделкой, дисплеем Premium, обогревом сидений в кабине водителя, круиз-контролем, трьохзональним кондиционером Climatronic с антиаллергенным фильтром, дополнительным обогревателем и дополнительным управлением в пассажирском салоне.

В судейском Volkswagen Multivan будет и специальный сейф для перевозки секретных документов.

Ранее в 2019 году гараж Конституционного суда заказал 15 автомобилей Toyota Camry на общую сумму 12,52 млн грн.

Ранее «Ракурс» сообщал, что судья Конституционного суда Николай Мельник внезапно подал в отставку.