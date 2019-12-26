Собор Парижской Богоматери, фото: Pierre Suu

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Своды Собора Парижской Богоматери, который в середине апреля значительно пострадал в результате масштабного пожара, могут обрушиться.

Причиной для этого могут стать строительные леса, которые были установлены в соборе еще до пожара. Об этом заявил настоятель храма Патрик Шове, сообщает агентство Associated Press.

По его словам, есть 50-процентная вероятность того, что леса могут упасть на три свода собора.

Так что, как вы видите, здание все еще очень хрупкое, — подчеркнул он.

Шове добавил, что опасность будет устранена после того, как будут полностью сняты леса. По его словам, работы по реставрации собора начнутся, скорее всего, не раньше 2021 года.

Это Рождество стало первым за последние более чем 200 лет, когда в соборе Парижской Богоматери не проводилась рождественская служба. Французские католики собрались в соседней церкви Сен-Жермен-Осерруа, расположенной в несколько сот метрах от собора.

Напомним, собор в результате пожара потерял свой готический шпиль, крышу и множество драгоценных артефактов.