США могут развернуть информационную войну против РФ. Фото: army-news.ru

https://racurs.ua/n131311-ssha-mogut-razvernut-informacionnuu-voynu-protiv-rossii-v-2020-godu-wp.html

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Соединенные Штаты Америки разрабатывают стратегию информационной войны против Российской Федерации.

Атака может быть развернута против высокопоставленных российских чиновников и олигархов, если Москва попытается вмешаться в выборы в 2020 году. Киберкомандование США готово раскрыть их конфиденциальные личные данные, если вмешательство не прекратится. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Другая возможная стратегия связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит. Источники утверждают, что информационная война не коснется лично главы РФ Владимира Путина, поскольку такие действия будут считаться слишком провокационными.

Американские чиновники будут обсуждать и операции, которые разоблачают вредоносные поведение противников. В 2014 году Вашингтон уже экспериментировал с такими разоблачениями — опубликовал спутниковые снимки и другую важную информацию, демонстрирующую, как Москва обучала и оснащала пророссийских боевиков в Украине, ответственных за крушение малайзийского «Боинга» MH17.

Отмечается, что все запланированные к выполнению действия будут рассматриваться Государственным департаментом и ЦРУ, операции потребуют одобрения министра обороны.

Напомним, в сентябре глава штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что Великобритания находится «в состоянии войны каждый день» из-за постоянных кибератак, совершаемых из России и других стран.