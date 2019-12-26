«Укрэнерго»: импорт электроэнергии из РФ не уничтожит украинских производителей. Фото: narazi.media

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Импорт электроэнергии из Российской Федерации не грозит украинским производителям.

Максимальный импорт электроэнергии из России составляет 10−15% от общего украинского спроса. Поэтому покупка такого количества электричества не представляет угрозу для Украины. Об этом 26 декабря сообщил руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в интервью «РБК-Украина», которое опубликовано на YouTube.

По его словам, экономически целесообразно покупать электроэнергию у России, если она дешевле украинской.

Если там электроэнергия дешевле, а в Украине дороже, есть экономический стимул купить там, где электроэнергия дешевле, и продать ее себе. Что и делают некоторые трейдеры, связанные с крупными потребителями электрической энергии. И не связанные теперь уже с крупными потребителями тоже это делают, в отдельные часы и дни, когда это разрешено, — отметил Ковальчук.

Напомним, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон № 2233, который вносит ряд изменений в закон «О рынке электрической энергии». Документ вводит запрет на продажу и поставку импортируемой электроэнергии из России, но законом предусмотрена норма, которая позволяет Кабинету министров на время отменять такой запрет с целью избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины.