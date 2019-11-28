Волонтерка Маруся Звіробій. Фото: startko.co.ua

https://racurs.ua/ua/n130069-obshuky-u-marusi-zvirobiy-volonter-znovu-pogrojuvala-zelenskomu-video.html

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Маруся Звіробій, у будинку якої сьогодні Державне бюро розслідувань провело обшуки, після слідчих дій погрожувала президентові Володимирові Зеленському.

Волонтерка назвала обшуки політичним переслідуванням, заявила, що слідчі дії «замовив» глава держави. При цьому вона знову не втрималася від погроз на адресу президента. Про це Звіробій заявила в коментарі телеканалу NewsOne.

Якщо ти будеш хамити військовослужбовцям, з тобою станеться все те, що ми перелічували у списку з Фединою. Якщо ти думаєш, що з тобою це не станеться, бо ти замовив обшук у мене вдома, то ти помиляєшся. Станеться все, що й ми казали, — заявила Звіробій.

За її словами, правоохоронці під час слідчих дій вилучили у неї дві зареєстровані рушниці, мобільний телефон та блокнот. Звіробій стверджує, у блокноті і її телефоні немає «абсолютно нічого» з того, у чому її звинувачують, тому вона спокійно віддала ці речі.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в будинку волонтера Марусі Звіробій (Олена Анатоліївна Самбул).

Нагадаємо, 26 листопада в ДБР повідомили, що відомство спрямувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру у зв’язку з погрозою вбивством щодо президента України Володимира Зеленського.

Звіробій та народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Софія Федина 26 жовтня опублікували на відеосервісі YouTube відео, в якому обговорювали можливі варіанти загибелі Зеленського під час його перебування на Донбасі.