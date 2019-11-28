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Наслідки крадіжки, фото: Сергій Томіленко
У Києві обікрали офіс Національної спілки журналістів України (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n130068-u-kyievi-pograbuvaly-ofis-nacionalnoyi-spilky-jurnalistiv-ukrayiny-foto-video.htmlРакурс
Сьогодні вночі в Києві невідомі зловмисники обікрали розташований на Хрещатику офіс Національної спілки журналістів України (НСЖУ).
Про це не своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
За словами Томіленка, зловмисники пробралися до приймальні та його офісу. Зокрема, понівечено сейф, у котрому зберігалися деякі службові документи та його власні кошти.
Наразі встановлюється, чи зникли якісь документи та цінні речі.
Томіленко зазначив, що сам він наразі перебуває із відрядженням у Запоріжжі, крадіжку виявили сьогодні вранці співробітники офісу НСЖУ.
Правоохоронці вже проводять слідчі дії.
Навіть у центрі Києва офіс на Хрещатику не може бути безпечним місцем, — резюмував Томіленко.
У прес-службі поліції Києві зазначають, що, за попередньою інформацією зловмисники потрапили до приміщення через балкон й викрали з сейфа гроші.
Наразі місце злочину оглядається, правоохоронці переглядають записи з камери відеонагляду та опитують працівників спілки.
За фактом здійснення крадіжки відкрите кримінальне провадження ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до шести років.
Нагадаємо, нещодавно група зловмисників викрала колекцію ювелірних виробів із музею «Зелене склепіння» у німецькому Дрездені. Викрадені коштовності були інкрустовані алмазами та діамантами.
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