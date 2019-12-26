МВД предлагает увеличить размеры штрафов за наезды на людей. Фото: 048.ua

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Министерство внутренних дел Украины инициировало ужесточение наказания за наезды на людей.

Вскоре в Верховную Раду направят законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, что приводят к травмам или гибели. Эти проекты законов внесут изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, закон «О дорожном движении» и закон «О Национальной полиции». Об этом 26 декабря сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами, передает пресс-служба МВД.

Геращенко предлагает увеличить штрафы за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч. с 510 грн. до 3 тыс. 400 грн. На такую же сумму предлагают штрафовать за то, что водитель скрылся места ДТП. Кроме того, нарушителя предлагают лишить права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев. За управление авто лицом, не имеющим на это права, штрафы предлагают поднять с 510 грн до 10 тыс. 200 грн.

Напомним, 10 декабря в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого военнослужащего. Водитель за рулем Daewoo не справился с управлением и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Они получили телесные повреждения средней степени тяжести.