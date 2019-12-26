Цена на газ. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n131338-nkreku-v-novom-godu-povysit-tarify-na-raspredelenie-gaza.html

Ракурс

Тарифы на распределение газа в 2020 году повысятся. На заседании Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) были утверждены новые тарифы для 44 операторов газораспределительных систем. С 1 января 2020 года тарифы будут установлены на уровне 0,28−1,99 грн за куб. м/месяц, а с 1 июля расценки повысятся до 0,28−2,73 грн за куб. м/месяц.

Такое решение было принято на фоне заявлений Кабмина о понижении тарифов на отопление, передают «Українські новини».

Тарифы установлены в индивидуальном порядке для каждого оператора. Самые высокие расценки за распределение 1 куб. м/месяц с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года будут действовать для ООО «Спектргаз» 1,99 грн и 2,73 грн соответственно, для ООО «Газпостачсервис» 1,92 грн и 2,48 грн соответственно, для ООО «Газовик» 1,42 грн и 1,46 грн соответственно.

Самые низкие тарифы за распределение 1 куб. м/месяц с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года установлены для «Кременчукгаза» 0,29 грн и 0,31 грн соответственно, для «Харьковгоргаза» 0,3 грн и 0,32 грн соответственно.

Для «Киевгаза» тариф будет неизменным и составит 0,28 грн за 1 куб. м/месяц.

Также установлены тарифы за распределение 1 куб. м/месяц с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года для «Киевоблгаза» 0,78 грн и 0,91 грн, для «Одессагаза» 0,65 грн и 0,81 грн, для «Харьковгаза» 1,03 грн и 1,27 грн, для «Львовгаза» 0,9 грн и 1,11 грн, для «Днепропетровскгаза» 1,04 грн и 1,25 грн соответственно.

Кроме этого, с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года предусмотрено увеличение расходов на оплату труда на 50% на каждом этапе.