Ціна на газ. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n131338-nkrekp-u-novomu-roci-pidvyschyt-taryfy-na-rozpodil-gazu.html

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Тарифи на розподіл газу в 2020 році підвищаться. На засіданні Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) були затверджені нові тарифи для 44 операторів газорозподільних систем. З 1 січня 2020 року тарифи будуть встановлені на рівні 0,28−1,99 грн за куб. м/місяць, а з 1 липня розцінки підвищаться до 0,28−2,73 грн за куб. м/місяць.

Таке рішення було прийнято на тлі заяв Кабміну про зниження тарифів на опалення, передають «Українські новини».

Тарифи встановлені в індивідуальному порядку для кожного оператора. Найвищі розцінки за розподіл 1 куб. м/місяць з 1 січня 2020 року і з 1 липня 2020 року діятимуть для ТОВ «Спектргаз» 1,99 грн і 2,73 грн відповідно, для ТОВ «Газпостачсервіс» 1,92 грн і 2,48 грн відповідно, для ТОВ «Газовик» 1,42 грн і 1,46 грн відповідно.

Найнижчі тарифи за розподіл 1 куб. м/місяць з 1 січня 2020 року і з 1 липня 2020 року встановлено для «Кременчукгазу» 0,29 грн і 0,31 грн відповідно, для «Харківміськгазу» 0,3 грн і 0,32 грн відповідно.

Для «Київгазу» тариф буде незмінним і складе 0,28 грн за 1 куб. м/місяць.

Також встановлено тарифи за розподіл 1 куб. м/місяць з 1 січня 2020 року і з 1 липня 2020 роки для «Київоблгазу» 0,78 грн і 0,91 грн, для «Одесагазу» 0,65 грн і 0,81 грн, для «Харківгазу» 1,03 грн і 1,27 грн, для «Львівгазу» 0,9 грн і 1,11 грн, для «Дніпропетровськгазу» 1,04 грн і 1,25 грн відповідно.

Крім цього, з 1 січня 2020 року і з 1 липня 2020 року передбачено збільшення видатків на оплату праці на 50% на кожному етапі.