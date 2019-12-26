МВС пропонує збільшити розміри штрафів за наїзди на людей. Фото: 048.ua

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Міністерство внутрішніх справ України ініціювало посилення покарання за наїзди на людей.

Невдовзі у Верховну Раду спрямують законопроекти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, що призводять до травмування або загибелі. Ці проекти законів внесуть зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, закону «Про дорожній рух» та закону «Про Національну поліцію». Про це 26 грудня повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час зустрічі з представниками громадських організацій і велосипедистами, передає прес-служба МВС.

Геращенко пропонує збільшити штрафи за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год. з 510 грн. до 3 тис. 400 грн. На таку ж саму суму пропонують штрафувати за залишення місця ДТП та позбавити права керування транспортними засобами на строк шість місяців. За керування авто особою, яка не має на це права штрафи пропонують підняти з 510 грн до 10 тис. 200 грн.

Нагадаємо, 10 грудня у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого військовослужбовця. Водій за кермом Daewoo не впорався з керуванням і здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Вони дістали тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.