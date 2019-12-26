Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Софія Федина та Маруся Звіробій, фото: «112 Україна»

Проект підозри Звіробій та Федині не погодила Генпрокуратура

26 гру 2019, 16:31
999

Генеральна прокуратура України не погодила проект повідомлення про підозру народному депутату з «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерові Марусі Звіробій у справі про погрози президентові України Володимирові Зеленському.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Державного бюро розслідувань (ДБР) Анжеліка Іванова, повідомляє ТСН.

Повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, було повернуто з Генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення щодо іншої особи, яка є народним депутатом України, — повідомила Іванова.

Вона зазначила, що проект повідомлення про підозру не буде погоджено, поки не буде ухвалене рішення щодо Федини.

За її словами, в ході слідства це повідомлення про підозру може бути скореговане або підготовлений інший документ.

Як буде розвиватись ситуація далі — я наразі передбачити не можу, — наголосила Іванова.

Наприкінці жовтня Федина та Звіробій опублікували на відеосервісі YouTube відео, в якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського під час його перебування в зоні бойових дій на Донбасі, наприклад, у випадку ворожого обстрілу.

Нагадаємо, Звіробій сьогодні прийшла на допит до ДБР.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини