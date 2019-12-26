Проект підозри Звіробій та Федині не погодила Генпрокуратура

Софія Федина та Маруся Звіробій, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n131340-pidozru-zvirobiy-ta-fedyni-ne-pogodyla-genprokuratura.html

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Генеральна прокуратура України не погодила проект повідомлення про підозру народному депутату з «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерові Марусі Звіробій у справі про погрози президентові України Володимирові Зеленському.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Державного бюро розслідувань (ДБР) Анжеліка Іванова, повідомляє ТСН.

Повідомлення про підозру, наскільки мені відомо, було повернуто з Генеральної прокуратури без погодження, аргументуючи це тим, що немає рішення щодо іншої особи, яка є народним депутатом України, — повідомила Іванова.

Вона зазначила, що проект повідомлення про підозру не буде погоджено, поки не буде ухвалене рішення щодо Федини.

За її словами, в ході слідства це повідомлення про підозру може бути скореговане або підготовлений інший документ.

Як буде розвиватись ситуація далі — я наразі передбачити не можу, — наголосила Іванова.

Наприкінці жовтня Федина та Звіробій опублікували на відеосервісі YouTube відео, в якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського під час його перебування в зоні бойових дій на Донбасі, наприклад, у випадку ворожого обстрілу.

Нагадаємо, Звіробій сьогодні прийшла на допит до ДБР.