У Києві на Виноградарі невідомі вистрелили жінці в голову. Фото: lastday.club

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Ракурс

У Києві посеред білого дня сталася стрілянина на житловому масиві «Виноградар».

Збройний інцидент стався на місцевому ринку. Невідомі зловмисники були на автомобілі. З салону машини вони вистрілили у бік 60-річної жінки, яка знаходилася біля пункту обміну валют. Про це 26 грудня повідомляє спільнота «Київ. Оперативний» у Facebook.

Зазначається, що куля потрапила жінці в голову. Попередньо відомо, що стріляли гумовими кулями із пістолета. Постраждала жива, її госпіталізували.

На місці події працюють правоохоронці, вони встановлюють всі обставини події. У прес-службі Головного управління Національної поліції в Києві подію поки не коментували.

Нагадаємо, днями у Миколаєві місцева 38-річна жителька отримала дотичне пошкодження шиї, коли вигулювала собак неподалік стрільбища, на якому тренуються поліцейські.