Аваков и сам не уверен: американский поверенный о деле Шеремета

https://racurs.ua/n131343-avakov-i-sam-ne-uveren-amerikanskiy-poverennyy-o-dele-sheremeta.html

Ракурс

Арсен Аваков, глава Министерства внутренних дел Украины, и сам не уверен в выводах по делу об убийстве Павла Шеремета.

Такое мнение высказал журналистам временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, пишет «Украинская правда».

По словам дипломата, Аваков дал отдельный брифинг для иностранных послов по делу об убийстве Шеремета и попросил некоторые государства о помощи в этом расследовании.

Он не сообщил нам о своих выводах, но сказал, что впереди «много работы», поэтому я не думаю, что он и сам уверен, — подчеркнул Тейлор.

Дипломат добавил, что читает украинские СМИ и «прекрасно понимает, что есть вопросы».

Шеремета подорвали летом 2016 года в центре Киеве. Взрывчатка была заложена под его автомобиль. Спустя три года безрезультатного расследования в начале этого месяца в МВД заявили о задержании пяти подозреваемых в убийстве журналиста: военную медсестру Яну Дугарь, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко, бойца АТО и музыканта Андрея Антоненко, а также супругов-добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Антоненко назвали организатором убийства, а Кузьменко инкриминируют непосредственно минирование автомобиля Шеремета. Этих двух фигурантов суд арестовал до февраля, а Дугарь посадили под домашний арест.