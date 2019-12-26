Розстріл Майдану: Рябошапка прокоментував можливу зміну запобіжного заходу екс-беркутівцям

Руслан Рябошапка, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131327-rozstril-maydanu-ryaboshapka-prokomentuvav-mojlyvu-zminu-zapobijnogo-zahodu-eks-berkutivcyam.html

Ракурс

Генпрокурор України Руслан Рябошапка прокоментував можливу зміну запобіжного заходу колишнім співробітникам міліцейського підрозділу «Беркут», який звинувачують у причетності до розстрілу активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Ймовірно, ці екс-беркутівці могли потрапити до списків майбутнього обміну полоненими, котрий заплановано провести до кінця року. Про це повідомляє видання «Громадське».

Я обмін не коментую, але нічого незаконного там не станеться, нічого поганого там не буде, — заявив Рябошапка, відповідаючи на питання журналістів.

На початку цього тижня «Громадське» з посиланням на інформовані джерела повідомляло, що керівництво країни нібито вирішило включити екс-беркутівців у список на обмін й прокурори отримали з ГПУ розпорядження клопотати про звільнення з-під варти фігурантів справи про розстріл Майдану, щоб у подальшому їх можна було обміняти на полонених українців.

Того ж дня прокурор у справі розстрілів на столичній вулиці Інститутській Олексій Донський в коментарі журналістам заперечив, що сторона обвинувачення клопотатиме в суді про звільнення екс-беркутівців з СІЗО.

Крім того, громадська організації «Родина Героїв Небесної сотні» звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити обміну екс-беркутівців.

Згодом адвокат Валентин Рибін заявив, що екс-беркутівців викреслили зі списків обміну.

Нагадаємо, за інформацією російських ЗМІ, близько 40 осіб, яких може включити до списків обміну, не хочуть повертатися на тимчасово окуповані території. Частина їх вважає за краще відбути до кінця призначений українськими судами термін покарання.