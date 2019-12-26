Гроші Жеваго: НБУ розпочав примусове стягнення 1,5 млрд грн, фото — "Кремінь"

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Національний банк України 26 грудня розпочав процедуру примусового стягнення коштів із бізнесмена Костянтина Жеваго. Йдеться про 1,5 млрд грн, які банк «Фінанси і кредит» отримав колись від Нацбанку.

Стягувати кошти НБУ розпочав після того, як отримав виконавчі листи і звернувся до Державної виконавчої служби.

На початку жовтня Шевченківський райсуд Києва задовольнив позов НБУ до екс-власника банку «Фінанси та Кредит», щоб стягнути із екс-власника банку Жеваго 1,539 млрд грн. Йшлося про погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування.

Жеваго оскаржив рішення суду першої інстанції, але 13 грудня Київський апеляційний суд повернув без розгляду його скаргу через несплату судового збору. Після цього рішення Шевченківського райсуду набрало законної сили.

Це дало змогу Національному банку 26 грудня 2019 року отримати виконавчі листи та звернутись до Державної виконавчої служби щодо примусового виконання рішення суду.

Загальний обсяг заборгованості банку Жеваго перед НБУ за усіма кредитами рефінансування дорівнює 6,6 млрд грн. Нацбанк планує стягувати кошти із Жеваго, продаючи майно підконтрольних йому компаній — майнових поручителів.

НБУ подав приблизно 30 позовів щодо майнових поручителів, — повідомив прес-службі регулятора начальник відділу правового забезпечення та судового захисту НБУ Сергій Бойко.

Нагадаємо, що у 2015 році Жеваго уклав з Нацбанком договір поруки про погашення кредитів рефінансування. Вже у грудні того року НБУ звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. Судовий процес тягнувся майже 3,5 роки.

У вересні Жеваго заочно оголосили про підозру у розтраті майна на 2,5 млрд грн. Бюро оголосило Жеваго у розшук після того, як колишній нардеп не з’явився для вручення підозри. ЗМІ повідомляли, що він втік до Швейцарії.