Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні з представниками УПЦ ПМ. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/ua/n131325-lomachenko-vzyav-uchast-u-bogoslujinni-z-predstavnykamy-upc-moskovskogo-patriarhatu-foto.html

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Василь Ломаченко, відомий боксер із України, здійснив паломництво до Єрусалиму.

Спортсмен взяв участь у богослужінні з представниками Української православної церкви Московського патріархату. Божественна літургія відбулася в храмі Єрусалимської православної церкви. Про це повідомив завідувач канцелярією Запорізької єпархії УПЦ МП Геннадій Єлін на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що під час паломництва боксер взяв участь у божественній літургії та увійшов до складу паломницької групи на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою.

Нагадаємо, Верховний суд прийняв постанову, що Українська православна церква Московського патріархату може не змінювати назву. Феміда погодилася з позицією попередніх інстанцій, які забороняли перереєструвати УПЦ МП. Ця заборона поширювалась на релігійні організації та громади, єпархії, монастирі УПЦ і так далі.