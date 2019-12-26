Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні з представниками УПЦ ПМ. Фото: uatv.ua

Ломаченко взяв участь у богослужінні з представниками УПЦ Московського патріархату (ФОТО)

26 гру 2019, 14:04
999

Василь Ломаченко, відомий боксер із України, здійснив паломництво до Єрусалиму.

Спортсмен взяв участь у богослужінні з представниками Української православної церкви Московського патріархату. Божественна літургія відбулася в храмі Єрусалимської православної церкви. Про це повідомив завідувач канцелярією Запорізької єпархії УПЦ МП Геннадій Єлін на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що під час паломництва боксер взяв участь у божественній літургії та увійшов до складу паломницької групи на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою.

Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні з представниками УПЦ ПМ. Фото: Геннадій Єлін у Facebook

Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні з представниками УПЦ ПМ. Фото: Геннадій Єлін у Facebook

Василь Ломаченко взяв участь у богослужінні з представниками УПЦ ПМ. Фото: Геннадій Єлін у Facebook

Нагадаємо, Верховний суд прийняв постанову, що Українська православна церква Московського патріархату може не змінювати назву. Феміда погодилася з позицією попередніх інстанцій, які забороняли перереєструвати УПЦ МП. Ця заборона поширювалась на релігійні організації та громади, єпархії, монастирі УПЦ і так далі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше